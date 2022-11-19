مديرة إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة الدكتورة ريم الرضوان

وزارة الصحة تطلق حملة للتبرع بالدم بعنوان “ويانا ما تطوفك”

19 نوفمبر، 2022
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أعلنت وزارة الصحة عن إطلاقها غدا الأحد حملة للتبرع بالدم تحت عنوان (ويانا ما تطوفك) تستمر لغاية 18 ديسمبر المقبل وذلك بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وقالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم بالوزارة الدكتورة ريم الرضوان في تصريح صحفي اليوم السبت إن مضمون الحملة سيكون من خلال نقل مباشر لمباريات كأس العالم في كل من بنك الدم المركزي بالجابرية ومركز التعاونيات لنقل الدم بالعدان.

وأضافت أن الحملة تأتي مواصلة لجهود إدارة خدمات نقل الدم وسعيا منها لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين مشيرة الى أن الحملة تهدف للوصول لأكبر عدد ممكن من المتبرعين الطوعيين بالدم ليكونوا إضافة جديدة لأصدقاء بنوك الدم.

وذكرت أن الإدارة خصصت قاعات في المواقع المذكورة لمتابعة مباريات كأس العالم أثناء التبرع بالدم مضيفة أنه سيتم عرض جدول للمباريات المنقولة يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل يسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى الذين هم بأمس الحاجة لنقل الدم لافتة إلى أن المتبرعين هم أشخاص أصحاء لذلك فإن التفاعل معهم بالأحداث العالمية مثل بطولة كأس العالم يعد نوعا من مشاركتهم النشاطات والفعاليات غير المرتبطة بالصحة والطب.

المصدر
كونا
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19 نوفمبر، 2022
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