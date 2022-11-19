وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية النرويج

وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية النرويج على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2022

19 نوفمبر، 2022
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت مع وزيرة خارجية مملكة النرويج الصديقة آنكن هيوتفلدت وذلك على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2022 حيث قدمت الوزيرة النرويجية التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربة عن صادق تمنياتها بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

كما تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأطر التنسيق المشترك حيالها واستعراض المواضيع المطروحة على جدول أعمال حوار المنامة لهذا العام ومناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

المصدر
كونا
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19 نوفمبر، 2022
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