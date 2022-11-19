وزارة الصحة تضيف خدمتين جديدتين إلى تطبيق سهل

أعلنت وزارة الصحة إطلاقها خدمتين جديتين عبر تطبيق الحكومي الموحد (سهل) هما خدمة تقديم طلب الفحص قبل الزواج وإشعار بنتيجة الفحص السليمة في إطار تواصل جهود التحول الرقمي للخدمات الصحية تسهيلا على المواطنين.

وقال وكيل الوزارة لقطاع الصحة الرقمية أحمد غريب في تصريح صحفي اليوم السبت إن خدمة تقديم طلب فحص ما قبل الزواج يتم عبر التطبيق الحكومي الموحد من قبل أي من الطرفين المقبلين على الزواج بحيث يتم تحديد تاريخ الموعد ومكان مركز الفحص والبيانات المطلوبة اثناء تقديم الطلب.

وأضاف غريب أنه بعد تقديم الطلب سيتم إرسال إشعار للطرفين لتعبئة الاستبيان الطبي المطلوب من قبل المركز وفي حال لم يكن الطرف الثاني مشترك بتطبيق سهل سيتم إرسال رابط الاستبيان عن طريق البريد الإلكتروني.

وأوضح أنه في حال جاءت نتائج الفحص والتحليل سليمة فإن هناك إشعارا بذلك يصل للطرفين عبر تطبيق (سهل) وهي الخدمة الجديدة الثانية.

وأكد مواصلة الوزارة الجهود لتعزيز قدرات القطاع الصحي في المجال الرقمي بهدف رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة وتحقيقا لأهداف خطة الوزارة ورؤية (كويت جديدة 2035) مثمنا جهود العاملين في الوزارة والجهات الأخرى ذات الصلة.