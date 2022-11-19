القنصلية العامة للكويت في شنغهاي تشارك بالحملة التطوعية لمؤسسة الدعم الخيري للتبرع بالدم

شاركت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة شنغهاي الصينية صباح يوم السبت الموافق 19 نوفمبر 2022 بالحملة التطوعية التي تقيمها مؤسسة الدعم الخيري للتبرع بالدم، المعروفة بــــ (BloodLine) وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي تحرص البعثة الكويتية في مدينة شنغهاي الانخراط والمشاركة بها، مناصرة منها في المساندة ومد يد العون والتضامن مع إدارات الخدمات العامة والمنظمات الأهلية المعنية بالشأن الإنساني.

وقد شاركت السيدة مها عبدالله بوفتيــــن، حرم قنصل عام دولة الكويت في مدينة شنغهاي الصينية، ورئيسة رابطة السيدات الدبلوماسيات في شنغهاي، بالحملة السنوية التطوعية للتبرع بالدم، بتقديم الدعم والتشجيع لهذا العمل الإنساني، والمساهمة بتوزيع تشكيلة متنوعة من الحلويات الكويتية التقليدية الشعبية، وعدد من الهدايا، التي قدمتها البعثة الكويتية لهذا الحدث وللمتبرعين بالدم من مختلف الاعمار.

من الفعالية

وقد أشارت حرم القنصل العام في تصريح لها، الى ان مشاركة دولة الكويت ممثلة في قنصليتها العامة في مدينة شنغهاي، بحملة التبرع بالدم، ليس بالجديد، فقد جُبل أهل الكويت على اعمال الخير وهي صفة أصيلة يتميز بها الكويتيون، وان الاسهام بهذا النوع من الاعمال التطوعية يعزز التضامن المجتمعي ويسد النقص من توفر مخزون مناسب من الدم ونقله لمحتاجيه.