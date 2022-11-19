رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو

رئيس “فيفا”: المشجعون يستطيعون “العيش” ثلاث ساعات من دون جعة

19 نوفمبر، 2022
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اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو بان مشجعي كرة القدم في كأس العالم يستطيعون العيش 3 ساعات من دون تناول الجعة، بعد حظر بيعها في محيط الملاعب التي ستستضيف مباريات مونديال قطر.

وقال إنفانتينو “اعتقد شخصياً بأنك اذا لم تشرب الجعة على مدى 3 ساعات بامكانك أن تعيش. الأمر سيان في فرنسا، إسبانيا واسكتلندا”.

وكان فيفا أعلن الجمعة بشكل مفاجئ حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022، بعد “مناقشات” مع الدولة المضيفة. ولم يشر فيفا إلى السبب وراء هذا القرار المفاجئ، لافتاً في بيانه إلى أن بيع المشروبات الكحولية سيكون محصوراً فقط بمناطق المشجعين.

وستبقى الجعة متاحة في أجنحة الشخصيات الكبرى في الملاعب، ومنطقة المشجعين الرئيسية في الدوحة التابعة لفيفا وبعض مناطق المشجعين الخاصة ونحو 35 فندقا وحانات في المطاعم.

وأثارت مسألة تناول المشروبات الكحولية خلال مونديال 2022، جدلا في هذه الدولة المسلمة المحافظة بعد نيلها شرف التنظيم في كانون الأوّل/ديسمبر عام 2010، لا سيما بان استهلاك الكحول في الأماكن العامة ممنوع فيها، كما لا يُسمح للزوار بإحضارها إلى البلاد، لكن يمكنهم الحصول عليها فقط في بعض حانات الفنادق والمطاعم. ويمكن للمغتربين غير المسلمين شراءها من متجر مخصّص يتطلب تصريحاً خاصاً.

المصدر
أ ف ب
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19 نوفمبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

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