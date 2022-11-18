وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يلتقي نظيره الفنلندي بيكا هافيست

وزير الخارجية يلتقي نظيره الفنلدني على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2022

19 نوفمبر، 2022
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة مع وزير خارجية جمهورية فنلندا الصديقة بيكا هافيست وذلك على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2022.

وقدم الوزير الفنلندي التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

كما تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأطر التنسيق المشترك حيالها واستعراض المواضيع المطروحة على جدول أعمال حوار المنامة لهذا العام ومناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

المصدر
كونا
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19 نوفمبر، 2022
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