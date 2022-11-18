وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره البحريني على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2022

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف الزياني وذلك على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2022.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة على جدول أعمال حوار المنامة لهذا العام لا سيما التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية والتنسيق المشترك حيالها.