وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يلتقي نظيره البحريني د.عبداللطيف الزياني

وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره البحريني على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2022

19 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف الزياني وذلك على هامش أعمال منتدى حوار المنامة 2022.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة على جدول أعمال حوار المنامة لهذا العام لا سيما التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية والتنسيق المشترك حيالها.

المصدر
كونا
الوسوم
19 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الأرصاد الجوية: طقس الغد معتدل نهارا ومائل للبرودة ليلا

18 نوفمبر، 2022

بيان توضيحي من رئاسة الأركان العامة للجيش

18 نوفمبر، 2022

وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين لترؤس وفد دولة الكويت في حوار المنامة الـ18

18 نوفمبر، 2022

سفير الكويت في مدريد: نولي كل الرعاية للمرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج في اسبانيا

18 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى