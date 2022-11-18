وزارة الصحة تستنكر الاعتداء على طبيب وطبية في مستشفى الفروانية

وزارة الصحة تستنكر الاعتداء على طبيب وطبية في مستشفى الفروانية

استنكرت وزارة الصحة حادث الاعتداء المؤسف على طبيب وطبيبة في مستشفى الفروانية، مؤكدة على كامل دعمها لحفظ وحماية كامل حقوق مقدمي الرعاية الصحية.

وأكدت الوزارة بإنها تتابع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة المؤسفة وفق قانون مزاولة المهنة الجديد رقم 70 لسنة 2020، بما يحفظ حقوق الممارسين الصحيين إزاء مثل هذه التصرفات المستهجنة والمرفوضة.

وفي هذا الصدد أعربت الوزارة عن خالص تقديرها لجهود الكوادر الصحية، كما تؤكد على شديد حرصها على توفير بيئة عمل آمنة لأداء رسالتهم السامية على النحو المطلوب.