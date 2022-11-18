الأركان العامة للجيش الكويتي

بيان توضيحي من رئاسة الأركان العامة للجيش

18 نوفمبر، 2022
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أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي توضيحا بشأن ما تم تداوله من مقاطع صوتية نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مخاطبات بين زوارق الدورية التابعة للقوة البحرية الكويتية وإحدى الحفارات التابعة للشركة العامة لموانئ العراق ، والتي بموجبها يطلب زورق الدورية من الحفارة العراقية وقف اعمال الحفر.

وقالت رئاسة الأركان أن الواقعة قديمة وحدثت بتاريخ 2022/9/12 حين قامت إحدى الحفارات التابعة للشركة العامة لمواني العراق بالحفر البحري في المياه الاقليمية دون التنسيق المسبق مع الجانب الكويتي ، وتم في حينها التعامل مع الموقف من قبل القوة البحرية الكويتية.

وأضافت أنه تم اتخاذ الاجراءات التنسيقية اللازمة بين الجانبين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

المصدر
الجيش الكويتي
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18 نوفمبر، 2022
0 24 أقل من دقيقة

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