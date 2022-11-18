آلاف الفلسطينيين يشيعون جثامين 21 فلسطينيا توفوا بحريق “جباليا”

شيع آلاف الفلسطينيين اليوم الجمعة جثامين 21 فردا من عائلة واحدة توفوا إثر نشوب حريق بمنزلهم بمخيم (جباليا) شمال قطاع غزة.

وقام أئمة الجوامع الفلسطينية بأداء صلاة الغائب على أرواحهم معربين خلال خطبة الجمعة عن حزنهم على ما أصاب عائلة (ابوريا) الفلسطينية التي توفي 21 منها حرقا بينهم أطفال ونساء وكبار في السن .

وشارك في الجنازة قيادات الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية وهيئات شعبية ومحلية وكبار العائلات في قطاع غزة تعبيرا عن حزنهم وصدمتهم نتيجة هذه الفاجعة التي ألمت بالشعب الفلسطيني بأكمله.

ونشرت وسائل اعلام محلية عددا من المقاطع المصورة (فيديو) اثناء الحريق احدها يظهر صعوبة خروج أحد الأطفال اثناء اشتعال النيران وآخر اثناء محاولة طواقم الدفاع المدني انقاذ الضحايا دون جدوى.

واكدت السلطات الصحية والأمنية في غزة الليلة الماضية انه لا يوجد مصابون لان جميع الموجودين بالمنزل قد توفوا في حين ان التحقيقات الأولية تشير الى ان وجود مادة (البنزين) ساهم في اشتعال النيران في المنزل.