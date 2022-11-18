من تشييع جثامين 21 فلسطينيا توفوا بحريق جباليا

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثامين 21 فلسطينيا توفوا بحريق “جباليا”

18 نوفمبر، 2022
0 14 دقيقة واحدة

شيع آلاف الفلسطينيين اليوم الجمعة جثامين 21 فردا من عائلة واحدة توفوا إثر نشوب حريق بمنزلهم بمخيم (جباليا) شمال قطاع غزة.

وقام أئمة الجوامع الفلسطينية بأداء صلاة الغائب على أرواحهم معربين خلال خطبة الجمعة عن حزنهم على ما أصاب عائلة (ابوريا) الفلسطينية التي توفي 21 منها حرقا بينهم أطفال ونساء وكبار في السن .

وشارك في الجنازة قيادات الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية وهيئات شعبية ومحلية وكبار العائلات في قطاع غزة تعبيرا عن حزنهم وصدمتهم نتيجة هذه الفاجعة التي ألمت بالشعب الفلسطيني بأكمله.

ونشرت وسائل اعلام محلية عددا من المقاطع المصورة (فيديو) اثناء الحريق احدها يظهر صعوبة خروج أحد الأطفال اثناء اشتعال النيران وآخر اثناء محاولة طواقم الدفاع المدني انقاذ الضحايا دون جدوى.

واكدت السلطات الصحية والأمنية في غزة الليلة الماضية انه لا يوجد مصابون لان جميع الموجودين بالمنزل قد توفوا في حين ان التحقيقات الأولية تشير الى ان وجود مادة (البنزين) ساهم في اشتعال النيران في المنزل.

المصدر
كونا
الوسوم
18 نوفمبر، 2022
0 14 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

مؤسسة البترول وكيبك: رسو الناقلة “اشلي ليدي” بمصفاة الزور لتحميل أول شحنة من منتج النافثا

18 نوفمبر، 2022

متظاهرون إيرانيون يضرمون النار في منزل أجداد الخميني

18 نوفمبر، 2022

البرلمان اللبناني يرجئ جلسة انتخاب رئيس للبلاد الى الخميس المقبل

17 نوفمبر، 2022

خمسة قتلى بإطلاق نار نفّذه “إرهابيون” في محافظة خوزستان الإيرانية

16 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى