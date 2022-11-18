وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يتوجه إلى البحرين

وزير الخارجية يتوجه إلى البحرين لترؤس وفد دولة الكويت في حوار المنامة الـ18

18 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

غادر وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح البلاد اليوم الجمعة متوجها إلى مملكة البحرين الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في حوار المنامة بدورته الثامنة عشرة التي تنعقد أعمالها خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2022 تحت عنوان (القواعد والمنافسة في الشرق الأوسط).

يذكر أن حوار المنامة يعقد بشكل سنوي في مملكة البحرين الشقيقة بمشاركة العديد من دول المنطقة والعالم بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لتبادل الرؤى ووجهات النظر حيال التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين على هامش أعمال المؤتمر.

المصدر
كونا
الوسوم
18 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سفير الكويت في مدريد: نولي كل الرعاية للمرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج في اسبانيا

18 نوفمبر، 2022

سفير الكويت بقطر: حريصون على إنجاح جهود قطر في استضافة “مونديال 2022”

18 نوفمبر، 2022

إندلاع حريق في محمية الجهراء جراء “صاعقة برق” دون وقوع إصابات

18 نوفمبر، 2022

الإطفاء تدعو إلى توخي الحذر لعدم استقرار الحالة الجوية

17 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى