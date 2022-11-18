سفير الكويت بقطر: حريصون على إنجاح جهود قطر في استضافة “مونديال 2022”

أكد سفير دولة الكويت لدى قطر خالد المطيري حرص دولة الكويت على دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر الشقيقة في سبيل انجاح (مونديال 2022) وتحقيق الأهداف المنشودة من هذا التجمع الرياضي العالمي.

وقال السفير المطيري في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) انه ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية فقد واكبت السفارة استعدادات الجهات المعنية في قطر لاستضافة مونديال القرن وحرصت على الاسهام بدورها في إنجاحه وتسليط الضوء على الخطط التي وضعتها قطر ليكون هذا المونديال الابرز في تاريخ كرة القدم.

وأضاف أن السفارة الكويتية وضعت على مقرها لافتة عنوانها (يدا بيد لانجاح المونديال) وحرصت على توفير جميع المعلومات الضرورية لعشاق كرة القدم من الكويتيين الذين سيزورون قطر لمشاهدة مباريات هذه البطولة ويتابعون المنتخبات التي يشجعونها.

وتستضيف قطر النسخة الأولى من كأس العالم في الوطن العربي والشرق الأوسط والتي تنطلق الاحد المقبل وتستمر حتى ال18 ديسمبر المقبل.