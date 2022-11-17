“التربية”: تفعيل خدمات جديدة من خلال التطبيق الحكومي الموحد “سهل”

أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس عن خطة التحول الرقمي عبر تقديم الخدمات من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) للاستعلام عن (بيانات الطالب).

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة في بيان صحفي انه تم ايضا اضافة خدمة إشعار (غياب الطالب) والتي ستظهر لولي الأمر مباشرة من خلال التطبيق.

وأوضح الوهيدة أن الاضافات الجديدة سيتم تفعيلها تباعا وتتيح لمستخدمي التطبيق متابعة بيانات أبنائهم الطلبة والطالبات في المدارس مباشرة عبر قائمة (بيانات) داخل التطبيق كما سيتلقون إشعارا في قائمة (إشعارات) عند تسجيل أي حالة غياب لأحد الأبناء مع توضيح إن كان هذا الغياب بعذر أو دون عذر.