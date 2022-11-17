الأركان العامة للجيش الكويتي

“الأركان العامة”: العمل جار لصرف مكافأة الصفوف الأمامية قريبا

17 نوفمبر، 2022
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أعلن معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الادارة والقوى البشرية اللواء الركن الدكتور خالد الكندري ان العمل جار باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لصرف مكافآت الصفوف الأمامية لكافة العسكريين من ضباط وضباط صف وافراد.

وقال الكندري في بيان لوزارة الدفاع مساء اليوم الخميس ان آلية احتساب الأيام المستحق عنها المكافأة تشتمل على الأيام التي تم العمل بها فعليا سواء أكانت من ضمن أيام العمل الرسمي أو من ضمن أيام الراحة الأسبوعية والعطل والإجازات الرسمية.

وأوضح أن ذلك يأتي وفقا لقراري مجلس الوزراء رقم 686 ورقم 1144 والكتاب الصادر من ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن أسوة بزملائهم العسكريين بالحرس الوطني وقوة الاطفاء.

وكان وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح أعطى توجيهات بسرعة العمل للانتهاء من إجراءات صرف مكافأة الصفوف الامامية لهؤلاء.

المصدر
كونا
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17 نوفمبر، 2022
0 57 أقل من دقيقة

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