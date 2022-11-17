الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

“نزاهة”: إحالة قيادي في المجلس البلدي الى النيابة العامة

بتهمة ارتكاب جريمة من جرائم الفساد حيث تحصل لنفسه على أوراق مسلمة إليه بسبب وظيفته ونقل حيازتها لنفسه

17 نوفمبر، 2022
0 17 دقيقة واحدة

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” بانه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه،وتفعيلا لاختصاصها الوارد فى المادة رقم 24 من قانون انشاؤها والذى بموجبه : ” تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها باية معلومات وبيانات ولها أن تقرر احالتها الى الجهات القضائية المختصة ” فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قيادي في المجلس البلدي الى النيابة العامة بتهم:

ارتكاب جريمة من جرائم الفساد حيث تحصل لنفسه على أوراق مسلمة إليه بسبب وظيفته ونقل حيازتها لنفسه، اعمالا للمادة رقم 9 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والمادة رقم 22 بند 1 من قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.

وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها بأي طريقة.

الوسوم
17 نوفمبر، 2022
0 17 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الإطفاء تدعو إلى توخي الحذر لعدم استقرار الحالة الجوية

17 نوفمبر، 2022

“الأركان العامة”: العمل جار لصرف مكافأة الصفوف الأمامية قريبا

17 نوفمبر، 2022

وزيرة الشؤون تشيد بمبادرة “صباح الناصر التعاونية” لتوفير فريق طبي يعالج كبار السن بمنازلهم

17 نوفمبر، 2022

وزير الدفاع يبعث برقية تهنئة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني بذكرى العيد الوطني

17 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى