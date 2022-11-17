وزيرة الشؤون الدكتورة مي البغلي خلال اعلان المبادرة

وزيرة الشؤون تشيد بمبادرة “صباح الناصر التعاونية” لتوفير فريق طبي يعالج كبار السن بمنازلهم

17 نوفمبر، 2022
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أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي اليوم الخميس بمبادرة جمعية صباح الناصر التعاونية تقديم دعم مالي لكبار السن من مساهمي المنطقة لإنشاء فريق طبي متخصص لمعالجتهم داخل منازلهم.

وأكدت الوزيرة البغلي خلال حضورها الاعلان عن هذه المبادرة أهمية الدور الذي تؤديه الجمعيات التعاونية في تنمية المجتمع ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر والأفراد ودعم مرافق المناطق المعنية بها بالخدمات المميزة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة منها.

ومن جانبه قال المدير المعين للجمعية الدكتور خالد العجمي إن هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة الشؤون بضرورة أن تسهم الجمعيات التعاونية بدور أكبر تجاه المناطق التي تعمل فيها وفي خدمة مساهميها ودعم مرافقها.

المصدر
كونا
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17 نوفمبر، 2022
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