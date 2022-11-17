وزير الدفاع يبعث برقية تهنئة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني بذكرى العيد الوطني

بعث وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح برقية تهنئة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان الشقيقة شهاب بن طارق بمناسبة الذكرى الـ52 للعيد الوطني للسلطنة.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي اليوم الخميس إن وزير الدفاع أشاد في برقيته بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأعرب وزير الدفاع عن تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة بدوام التقدم والازدهار ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لسلطان عمان هيثم بن طارق داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه وعلى الشعب العماني الشقيق بالخير واليمن والبركات.