عادل الدمخي يطالب بإيقاف صفقة الكاركال وعدم تسلم الطائرات

طالب النائب د.عادل الدمخي بضرورة تحرك سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف ووزير الدفاع الشيخ عبد الله العلي وإيقاف تسلم صفقة طائرات الكاركال وتشكيل لجنة تحقيق في وزارة الدفاع والاستعانة بجهات خارجية فيها وتطبيق المحاسبة الحقيقية بهذا الشأن.

وأضاف الدمخي في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة إن صفقات الأسلحة كلفت الكويت الكثير وأصبحت من ملفات الفساد والإفساد التي طالت المؤسسة العسكرية وبابا من أبواب هدر الميزانية.

وأوضح الدمخي أنه يتابع هذا الموضوع منذ أن كان في مجلس 2016 ومازال، وأنه وجه أسئلة برلمانية لوزير الدفاع بشأن الصفقة من باب التحذير ولفتح تحقيق وإيقاف الصفقة مؤكدا أن مسألة شراء الوقت لا تنفع أحدا .

وأكد أنه ليس ضد شخص وزير الدفاع لكنه يريد تحقيق نهج مكافحة الفساد الذي طالب به سمو نائب الأمير في خطاب افتتاح مجلس الأمة مشددا على ضرورة أن يتبع كل وزراء الدولة ما جاء في هذا الخطاب.

وأشار الدمخي إلى أن رئيس الوزراء لديه علم بالصفقة والحرس الوطني أعد تقريرا بشأن الصفقة خلال رئاسته له، كما أن وزير الداخلية قام بإيقاف الصفقة بشكل مؤقت حينما كان وزيرا للدفاع.

وقال الدمخي إنه طلب في أسئلته من وزير الدفاع تزويده بالتقرير الفني عن حالة هذه الطائرات الذي أعد من قبل الحرس الوطني وما اتخذ من إجراء حيال هذا التقرير وكذلك عن العمولة وما يجب على الوزير من إجراء تجاه هذه العمولة.

وأضاف إن الأسئلة تضمنت الاستفسار عن وجود اشتراطات جزائية تمنح الحق في إيقاف هذا العقد مشيرا إلى أن مبلغ الصفقة أكثر من 200 مليون ولا يمكن المرور عليها وتجاهلها لافتا إلى أنه طلب صورة ضوئية من الاعتماد البنكي المقدم من شركة إيرباص عند توقيع عقد الشراء والشروط المدرجة في هذا الاعتماد.

ولفت الدمخي إلى أن 25 نائبا طلبوا تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن صفقتي الكاركال واليوروفايتر، مؤكدا أنهم سيستمرون في التحقيق بهذه القضية، حتى لو تم تسلم الطائرات ، كما أنه تحدث في جلسة مجلس الأمة مخاطبا رئيس الوزراء بضرورة التدخل لإيقاف تسلم الطائرات.