وزير الدفاع: حريصون على استكمال تنفيذ خطط وبرامج التأهيل والإعداد للمباني والمنشآت بجميع المعسكرات

أكد وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح حرص واهتمام الوزارة في المضي قدما باستكمال تنفيذ خطط وبرامج الإنشاء والتأهيل والإعداد للمباني والمنشآت الإدارية والرياضية والتدريبية في جميع المعسكرات.

جاء ذلك في تصريح للشيخ عبدالله الصباح نقله بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش في إطار الزيارة التفقدية التي قام بها اليوم الخميس لمدفعية القوة البرية رافقه فيها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح الصباح وعدد من كبار قادة الجيش.

وأوضح الشيخ عبدالله الصباح أن ذلك الحرص يأتي سعيا من الوزارة إلى توفير البيئة المناسبة والأجواء الملائمة لحماة الوطن من منتسبي الجيش الكويتي والتي من شأنها أن تمكنهم من العمل والبذل والعطاء ورفع مستوى ودرجة جاهزيتهم واستعدادهم.

وأعرب عن سعادته بما شاهده من مستوى متقدم ومهارة عاليه لمنتسبي المدفعية والتي هي نتاج عملهم المخلص وجهدهم الكبير في التمارين والتدريبات والمناورات العسكرية بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة بالدول الشقيقة والصديقة.

وأشاد بالروح المعنوية العالية والاستعداد والجاهزية التي يتمتع بها رجال القوات المسلحة مقدرا أمانة المسؤولية الملقاة على عاتقهم وما يقدمونه من بطولات وتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره.

ونقل الوزير خلال الزيارة تحيات وتقدير سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم لمنتسبي الجيش الكويتي نظير عطائهم اللا محدود وإخلاصهم وتفانيهم في أداء المهام والواجبات الموكلة إليهم.

من الزيارة

وأعرب الشيخ عبدالله الصباح عن فخره واعتزازه بالدور البطولي والمتميز لمدفعية القوة البرية ضمن مشاركة القوات الكويتية في عملية (إعادة الأمل) بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تعكس عمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية ووحدة المصير المشترك بين البلدين الشقيقين.

ولفت إلى أنها تأتي ترجمة لمفهوم التعاون والعمل الجماعي بين الجانبين وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن أمن واستقرار المملكة هو من أمن واستقرار دولة الكويت.

وكان في استقبال الوزير لدى وصوله مساعد آمر القوة البرية العميد الركن عبدالله الجبعة وعدد من قيادات القوة إذ استمع في مستهل زيارته إلى شرح مفصل قدمه آمر مدفعية القوة البرية العميد الركن بشر النهام أوضح خلاله طبيعة المهام والواجبات المناطة بالمدفعية والتمارين والتدريبات التي تقوم بتنفيذها بالإضافة إلى دورها ضمن القوات الكويتية المشاركة في عملية (إعادة الأمل) بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما قام الوزير بجولة شملت مشاهدة عرض لأسلحة المدفعية بالإضافة إلى الاطلاع على المشاريع المتنوعة والتي تقوم بتنفيذها هندسة المنشآت العسكرية في معسكر مدفعية القوة البرية تضم مبان إدارية ومرافق رياضية ومهاجع إعاشة لمنتسبي المدفعية.