“لجنة شؤون التعليم”: بدء البرنامج التحضيري لجامعة عبد الله السالم في شهر سبتمبر المقبل

بحثت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تكليفها بدراسة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التطبيقية والأكاديمية العلمية والفنية، بالإضافة إلى متابعة البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية.

وقال رئيس اللجنة د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان اجتماع اليوم هو الاجتماع السادس للجنه التعليمية بحضور جميع اعضاء اللجنة ووزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني ورئيسة واعضاء اللجنة التأسيسية لجامعة عبدالله السالم.

واضاف المطر ان الاجتماع كان مثمرا ومشجعا للتأكد من ان جامعة عبدالله السالم سترى النور في برنامجها التحضيري، مشيرا الى تعهد الوزير العداوني بأن البرنامج التحضيري سيرى النور في شهر 9 المقبل باستقبال اعداد من الطلبة خريجين الثانوية العامة المتفوقين بكلية العلوم الإدارية في الشويخ كما تعهد بتسليم كل المواقع تباعا وفقا للمواعيد المحددة.

وبين ان رئيسة اللجنة التأسيسية لجامعة عبدالله السالم استعرضت خلال الاجتماع البرنامج التحضيري والاهداف، كما تحدثت القيادات عن تخصصات الجيل الرابع التي تعتمد على الابداع والابتكار متمنيا ان تكون جامعه عبدالله السالم هي جامعه الجيل الرابع وتحتوي على تخصصات عالمية كما هو معمول في اغلب الجامعات على مستوى الخليج والعالم التي تحتوي على المحتوى الرقمي والتحول المعرفي والابداع.

وقال المطر ان اللجنة ستقوم بدروها في متابعة الموضوع استكمالا لما بدأته بمناقشة العقبات السابقة للمشروع، كاشفا عن الاتفاق على عقد اجتماع في يناير المقبل مع أعضاء اللجنة التأسيسية بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني وقياديين من جامعة الكويت لمتابعة التطورات ومناقشة ما يستجد من عوائق.

واعتبر ان الاعلان عن موعد افتتاح هذه الجامعة سيتم وفقا لإرادة حكومية ومراقبة ومسانده من أعضاء اللجنة التعليمية لتحقيق هذه الرغبة في افتتاح الجامعة في شهر سبتمبر.

وأعرب المطر عن أماله ان تتوج هذه الجهود المتكاملة بتحقيق أهدافها لاستكمال الخطة التدريجية بفتح 4 كليات أخرى وفقا لجدول زمني محدد.