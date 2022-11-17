طارق المزرم: ما يثار بشأن تدخل الحكومة باختصاص سلطة أخرى عار تماما عن الصحة

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم اليوم الخميس إلتزام الحكومة التام بنصوص الدستور مؤكدا أن ما يثار بشأن تدخل الحكومة باختصاص سلطة أخرى عار تماما عن الصحة.

وقال المزرم في تصريح صحفي إن “الحكومة ملتزمة التزاما تاما بنصوص الدستور والذي تقضي المادة (50) منه بأن يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور”.