البرلمان اللبناني يرجئ جلسة انتخاب رئيس للبلاد الى الخميس المقبل

البرلمان اللبناني يرجئ جلسة انتخاب رئيس للبلاد الى الخميس المقبل

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس ارجاء جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد الى يوم الخميس المقبل لعدم توفر النصاب الدستوري المطلوب.

وعقد البرلمان الدورة الاولى بحضور 112 نائبا من اصل 128 نائبا يشكلون عدد اعضاء المجلس لكن الدورة انتهت من دون نيل اي مرشح الاصوات المطلوبة (86 صوتا) فيما لم يكتمل النصاب المطلوب للحضور (86 نائبا) في الدورة الثانية ما ادى الى انهاء الجلسة.

ونال في الدورة الاولى النائب ميشال معوض 43 صوتا والنائب ميشال ضاهر صوتا واحدا ورئيس (تيار المردة) سليمان فرنجية صوتا واحدا والاكاديمي عصام خليفة سبعة اصوات والوزير السابق زياد بارود 3 اصوات وتم التصويت ب 46 صوتا ورقة بيضاء كما جرى التصويت من تسعة نواب بأوراق كتب عليها عبارة “لبنان الجديد” وورقتين ملغاتين.

وتعتبر جلسة مجلس النواب اليوم هي السادسة التي يعقدها منذ سبتمبر الماضي لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

يذكر ان ولاية الرئيس ميشال عون انتهت في ال31 من اكتوبر الماضي ليدخل لبنان في مرحلة شغور موقع رئاسة الجمهورية.