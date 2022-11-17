سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك المغرب بذكرى عيد الاستقلال

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة المغربية الشقيقة، مشيدا سموه رعاه الله بالإنجازات التنموية التي حققها البلد الشقيق في كافة المجالات ومتمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية وللمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة المغربية الشقيقة متمنيا سموه لجلالته دوام الصحة والعافية وللبلد الشقيق كل الرقي والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.