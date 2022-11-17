بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 9.14 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 14ر9 نقطة ليبلغ مستوى 47ر7610 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر215 مليون سهم عبر 10448 صفقة نقدية بقيمة 3ر45 مليون دينار (نحو 2ر137 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 19ر12 نقطة ليبلغ مستوى 21ر5694 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 7ر150 مليون سهم عبر 6084 صفقة نقدية بقيمة 4ر15 مليون دينار (نحو 6ر46 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 31ر8 نقطة ليبلغ مستوى 25ر8523 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 9ر64 مليون سهم عبر 4364 صفقة بقيمة 9ر29 مليون دينار (نحو 5ر90 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 7ر9 نقطة ليبلغ مستوى 66ر5849 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 17ر0 في المئة من خلال تداول 8ر105 مليون سهم عبر 3768 صفقة نقدية بقيمة 6ر12 مليون دينار (نحو 17ر38 مليون دولار).

وكانت شركات (تحصيلات) و(صلبوخ) و(جياد) و(ع عقارية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) و(جي إف إتش) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (معادن) و(وثاق) و(مراكز) و(فيوتشر كيد) الأكثر انخفاضا.