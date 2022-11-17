النائب د. عادل الدمخي

عادل الدمخي يقترح تحويل البيوت الحكومية السكنية في 3 قطع بمنطقة السالمية إلى قطاع استثماري

17 نوفمبر، 2022
0 26 أقل من دقيقة

أعلن النائب د. عادل الدمخي عن تقديمه اقتراحا برغبة بشأن تحويل البيوت الحكومية السكنية في منطقة السالمية في القطـع رقم (2، 4، 12) إلى قطاع استثماري.

وجاء في نص الاقتراح إنه نظراً لما يعانيه أهالي منطقة السالمية في القطع رقم (2 – 4 – 12) من ازدحام شديد، وضعف في الخدمات والمرافق، ومما لا يخفى عليكم تحول منطقة السالمية إلى شبه تجارية وأسواق ومجمعات واسعة النطاق ومتعددة الأغراض والمجالات وكذلك زيادة العمالة في المنطقة.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بتحويل البيوت الحكومية السكنية في منطقة السالمية في القطـع رقم (2، 4، 12) إلى قطاع استثماري “.

المصدر
الدستور
الوسوم
17 نوفمبر، 2022
0 26 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“شؤون البيئة” : وزيرا النفط وشؤون الإسكان وعدا بدراسة حل لقضية نقل الأشجار في جنوب القيروان وتخصيص الأرض للرعاية السكنية

17 نوفمبر، 2022

السعدون يستقبل وفد اتحاد الناشرين العرب

17 نوفمبر، 2022

سعد الخنفور يقترح تركيب أجهزة المراقبة الأمنية في جميع المناطق والشوارع بما لا يخل بخصوصية الأفراد

17 نوفمبر، 2022

عيسى الكندري يقترح إنشاء مركز طبي عالمي لعلاج الإدمان

17 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى