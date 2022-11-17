سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى سلطان عمان بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، مشيدا سموه حفظه الله في هذه المناسبة برسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وبالإنجازات الحضارية البارزة التي حققها البلد الشقيق على صعيد مساره التنموي الطموح ومتمنيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة راجيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق كل التقدم والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.