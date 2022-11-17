عيسى الكندري يقترح إنشاء مركز طبي عالمي لعلاج الإدمان

أعلن النائب عيسى الكندري عن تقدمه باقتراح برغبة لإنشاء مركز طبي عالمي متخصص لعلاج الإدمان، مع تزويده بالكوادر الطبية العالمية.



ونص الاقتراح على ما يلي:



ابتلي المجتمع الكويتي في السنوات الأخيرة بآفة المخدرات التي انتشرت بشكل ملحوظ بين فئة الشباب ذكوراً وإناثاً، وتعددت أســباب انتشـار وتعاطي وإدمان المخدرات بين ظروف اجتماعية ونفسية واقتصادية داخلية.



ويقع على وزارة الصحة عبء كبير في التصدي لهذه الظاهرة بالتنسيق مع المؤسسات والجهات المتخصصة لإيجاد حلول علمية جذرية نافعة.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



1-إنشـاء مركز طبي عالمي متخصــص لعلاج حالات الإدمان بأنواعه كافة، مع تزويده بالكوادر الطبية العالمية المختصـة من الخارج وذلك بنظام التعاقد أو الزيارات الدورية، إضـافة إلى توفير جميع الأجهزة والمعدات والخدمات اللازمة للعلاج بالإضـافة إلى الأنشطة الترفيهية والرياضية، وقاعات محاضرات، وعيادات خارجية، وغرف إقامة فردية، وأن يتم استخدام أحدث الوسائل المتطورة لعلاج المرضى من جميع النواحي.

2-وضع ضوابط في إطار القانون لحسن سير العملية العلاجية وجديتها.

3-عمل حملة إعلامية مكثفة تصـل مباشرة إلى المدمنين والمتعاطين من خلال إنشاء فروع في المحافظات لنشر التوعية الصحية والنفسية والاجتماعية لعلاج الإدمان.