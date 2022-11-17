البلدية شاركت سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بمناسبة عيدها الوطني الثاني والخمسين

البلدية تشارك سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بمناسبة عيدها الوطني الثاني والخمسين

17 نوفمبر، 2022
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في إطار مشاركة البلدية دول مجلس التعاون الخليجي احتفالاتهم بأعيادهم الوطنية، قامت إدارة العلاقات العامة ممثلة في مراقبة أعمال الزينة ورفع الأعلام برفع أعلام سلطنة عمان الشقيقة بمنطقة المباركية (سوق الغربللي – سوق الصراريف – شارع الأمير) بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسبن.   

وقالت الإدارة ان رفع الأعلام في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الكويتيين قد تم بالتنسيق مع فريق تطوير أسواق مدينة الكويت لما تمثله منطقة المباركية من قيمة تاريخية وتراثية، وكونها الوجهة المفضلة لمعظم الزائرين للدولة.   

البلدية شاركت سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بمناسبة عيدها الوطني الثاني والخمسين
البلدية شاركت سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بمناسبة عيدها الوطني الثاني والخمسين
المصدر
بيان صحفي
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17 نوفمبر، 2022
0 32 أقل من دقيقة

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