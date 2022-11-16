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سفير كوريا: الكويت دولة عظيمة في إرساء السلام ومصدر إلهام لتعزيز القيم الإنسانية

16 نوفمبر، 2022
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قال سفير كوريا الجنوبية لدى البلاد تشونغ بيونغ ها اليوم الأربعاء إن “الكويت دولة عظيمة في قدرتها على تجسيد طموحاتنا في إرساء السلام ومساعدة الآخرين”.

ونوه السفير الكوري خلال حفل أقامته سفارة بلاده بمناسبة عيدي التأسيس الوطني والقوات المسلحة بالدور الذي تقوم به دولة الكويت كونها مركزا للعمل الإنساني وبمساعيها الحميدة في التوسط لحل الخلافات الإقليمية والدولية بشكل سلمي حتى أصبحت مصدر إلهام دائم لتعزيز القيم الانسانية.

وأضاف خلال الحفل الذي حضره وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض وممثل رئيس الأركان آمر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن عادل الحافظ أن “رؤية (كويت 2035) استراتيجية كبيرة لجعل دولة الكويت أكثر استدامة” مؤكدا أن بلاده “كانت ولا تزال شريكا موثوقا في تحقيق هذه الرؤية”.

وأوضح أن علاقات التعاون بين البلدين حققت دفعة كبيرة لتشمل مجالات جديدة مثل الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والمدن والمزارع الذكية والتعليم وغيرها.

وأعرب عن اعتزاز بلاده بالعلاقة المشتركة مع دولة الكويت مستطردا أن “الصداقة والثقة والشراكة هي الكلمات الصحيحة لوصف تلك العلاقة التي عمل البلدان بشكل حثيث على تطوير روابطها على مدى العقود الأربعة الماضية”.

وأكد أن دولة الكويت لم تتوقف أبدا عن دعم شريان الاقتصاد الكوري كما أنها تعد من أكبر موردي النفط إلى كوريا.

وحول التبادل الثقافي بين البلدين أفاد أنه سيتم افتتاح مركز تعليم اللغة الكورية في جامعة الكويت هذا العام مشيرا إلى الزيارة التي قام بها مؤخرا عدد من شباب الكويت إلى كوريا ضمن برنامج (اس تي اي ام) التعليمي”.

المصدر
كونا
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16 نوفمبر، 2022
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