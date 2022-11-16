“الأرصاد”: توقعات بتعرض البلاد لحالة مطرية خفيفة إلى متوسطة اعتبارا من الليلة تقل مساء الجمعة

“الأرصاد”: توقعات بتعرض البلاد لحالة مطرية خفيفة إلى متوسطة اعتبارا من الليلة تقل مساء الجمعة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن تتعرض البلاد اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء لحالة مطرية خفيفة إلى متوسطة الشدة نتيجة تأثرها بمنخفض السودان الموسمي المصحوب بكتلة هوائية رطبة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه من المتوقع أن تشهد البلاد تكاثرا في السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية أحيانا مع أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة على بعض المناطق.

وأضاف القراوي أن ذلك يتزامن وحدوث منخفض في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكاثر السحب ليتعمق تدريجيا لتكون ذروة هطول الأمطار غدا الخميس وحتى مساء الجمعة.

وأفاد بأنه من المتوقع أن تصاحب الأمطار برياح نشطة قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية لأكثر من ستة أقدام.

وذكر أنه اعتبارا من مساء السبت تقل فرص هطول الأمطار لتكون خفيفة بوجه عام على بعض المناطق خاصة الجنوبية مع فرص لتشكل الضباب الخفيف.