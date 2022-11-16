عناصر من الشرطة الإيرانية

خمسة قتلى بإطلاق نار نفّذه “إرهابيون” في محافظة خوزستان الإيرانية

16 نوفمبر، 2022
0 32 أقل من دقيقة

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق نار من قبل “إرهابيين” كانوا على متن دراجتين ناريتين، استهدف محتجين وعناصر من قوات الأمن في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي الأربعاء.

ونقلت وكالة “إرنا” عن مصدر لم تسمّه، أنه “على إثر دعوة مجموعات مناهضة للثورة (الى الاحتجاج)، استغل عناصر إرهابيون مسلحون وجود عدد من الأشخاص، وبدأوا بإطلاق النار على الناس وعناصر الأمن” في سوق مدينة إيذه، ما أدى الى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
16 نوفمبر، 2022
0 32 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الحكومة العراقية تعلن “سحب” مشروع قانون “خدمة العلم” من البرلمان لعدم تطابقه مع توجهها

15 نوفمبر، 2022

فرق الدفاع المدني العراقية تخمد حريقا في مطار بغداد الدولي

15 نوفمبر، 2022

استشهاد شاب فلسطيني ومقتل ثلاثة مستوطنين اسرائيليين في عمليات طعن شمال الضفة الغربية

15 نوفمبر، 2022

رئيس الإمارات يلتقي ولي العهد السعودي في بالي

15 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى