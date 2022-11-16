خمسة قتلى بإطلاق نار نفّذه “إرهابيون” في محافظة خوزستان الإيرانية

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق نار من قبل “إرهابيين” كانوا على متن دراجتين ناريتين، استهدف محتجين وعناصر من قوات الأمن في محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي الأربعاء.

ونقلت وكالة “إرنا” عن مصدر لم تسمّه، أنه “على إثر دعوة مجموعات مناهضة للثورة (الى الاحتجاج)، استغل عناصر إرهابيون مسلحون وجود عدد من الأشخاص، وبدأوا بإطلاق النار على الناس وعناصر الأمن” في سوق مدينة إيذه، ما أدى الى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 10 آخرين بجروح.