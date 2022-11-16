معرض رحلة التفاعلي للاحتفاء بفن وثقافة وتاريخ الكويت

معرض رحلة هو تعاون بين خط غاليري و360 للإحتفاء بفن وثقافة وتاريخ دولة الكويت.

ويتكون المعرض من خمس محطات تحكي قصصا عن الثقافة والفن والحرف بطريقة تفاعلية وممتعة.

ويستمر المعرض من يوم 15 إلى 21 نوفمبر في مول 360.

يشارككم بحثنا عن نقطة البداية وتحولها، في الفن والحرفة الكويتية، في المعالم الجمـيلة من ثقـافتنا وهويتنا، في محيطنا وتطوراته بطريقتنا الخاصة.

الثقافة، الحياة، الحرفية، التاريخ، الفن..

من هذه المعاني والقيم استطاع فريق خط غاليري ربط الماضي بالحاضر عن طريف تصميم منتجات مستوحاة من الثقافة الكويتية والعربية والإسلامية.

الثقافة | المبخر

الثقافة هي الطابع العام المشترك لمجتمع أو مجموعة من الناس، وحب البخور والطيب هو طابع أساسي يميز الثقافة الكويتية.

ومن هنا أتي اهتمام خط غاليري بتصميم وتصنيع وتطوير المبخر، تجدون في هذه المحطة نظرة مميزة للخشب واستخدامه من خلال تجربة فنية رائعة.

الحرفية | الطباعة

الحرفة من أجمل الخصائص التي تميز كل ثقافة فتعطي المكان طابعا مختلفا وهوية خاصة.

الطباعة في سياقنا الزمني حرفة ويمكنك تجربتها في الطباعة على ورق تغليف هدايا خاص بك وهي أججمل ما يمكن أن تهديه إلى عزيز.

الفن | اليامال

الفن هو أسلوب للتعبير عن النفس بطرق مختلفة.

اليامال نداء يغنيه النهام وهو على متن السفينة يلهم الغواصين في رحلتهم البحرية.

نسير معك في ممر مائي يأخذك إلى زمن الأجداد لتتعرف على رحلات النواخذة الرائعة ونهمات أهل البحر وصناعة السفن وصناعة خط غاليري لعطور اليامال.

الحياة | الشاي

في أغلب الأحيان يحدد محيطنا طبيعة حياتنا بالإضافة إلى ما يدخل لهذا المحيط.

أصبح الشاي جزءا مهما من حياتنا اليومية بعد أن انتقل في رحلة لنا.

تذوق أصناف الشاي المختلفة لدينا وتعرف على شاي شريفة من خط غاليري وطرق تحضيره.

التاريخ | الختم

لطالما اتصل التاريخ بالكتابة والاثبات، فهكذا خلد الكثيرون أسمائهم وتاريخهم.

صممت خط غاليري أختام شمعية وحبرية تختم بها رسائلك، جرب الختم الكشعي واكتب رسالة لشخص عزيز.