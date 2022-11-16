رئيس “الأركان” يبحث مع السفير الياباني لدى البلاد موضوعات مشتركة

رئيس “الأركان” يبحث مع السفير الياباني لدى البلاد موضوعات مشتركة

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مع سفير فوق العادة مفوض اليابان لدى دولة الكويت ياسوناري مورينو المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

وذكرت أن رئيس الأركان أشاد خلال اللقاء بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.