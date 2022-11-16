وزير الاعلام والثقافة وامين عام المجلس الوطني في جولة

وزير الإعلام: منح الكتاب الكويتيين كامل ريع مبيعات كتبهم في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ45

16 نوفمبر، 2022
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قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري إنه في إطار دعم وتشجيع الكتاب والمبدعين الكويتيين سيتم ولأول مرة في معرض الكتاب منحهم كامل ريع مبيعات كتبهم بالاتفاق مع دور النشر المحلية.

وأكد المطيري في كلمة له اليوم الأربعاء خلال افتتاحه معرض الكويت الدولي للكتاب ال45 الحرص على رفد المكتبات العامة بجديد الناشرين الكويتيين والعرب وارضاء ذائقة الجمهور الكويتي من خلال توفر الكتب الحديثة في المكتبات العامة المنتشرة في الكويت وألا يقتصر الاطلاع والمعرفة واقتناء الكتب على فترة معرض الكتاب فقط.

وذكر أن اللجنة العليا للمعرض ارتأت إعفاء جميع دور النشر من رسوم المشاركة بمعرض الكويت الدولي للكتاب هذا العام دعما وتشجيعا للناشرين الكويتيين والعرب.

من جانبه بين الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف الدكتور عيسى الأنصاري في كلمته أن حجم المشاركة في المعرض هذا العام كبيرة ومتنوعة مؤكدا حرص المنظمين على تذليل كافة الصعوبات وتقديم أفضل الخدمات للجمهور الكريم وزوار معرض الكويت الدولي للكتاب.

وأوضح أن مجموع العناوين الموجودة في الفهرس الخاص بمعرض الكتاب بلغ ما يقارب 230 ألف عنوان في جميع فروع الثقافة والعلوم والأدب والمعرفة مشيرا إلى مشاركة أكثر من 50 دار نشر لأول مرة في معرض الكويت للكتاب هذا العام.

ومعرض الكويت الدولي للكتاب يعتبر أحد المعارض العربية المهمة وثاني أقدم المعارض العربية للكتاب إذ انطلق في الاول من نوفمبر عام 1975 ويحرص الناشرون العرب على المشاركة فيه.

كما يعد المعرض محطة للقاء بالقراء الكويتيين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة من النخب المثقفة التي تحرص على اقتناء كل جديد من الإصدارات المحلية والعربية والأجنبية المتوافرة في المعرض.

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16 نوفمبر، 2022
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