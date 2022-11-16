الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

“الزراعة”: التوسع في ميكنة المعاملات لمنع التحايل والتزوير للحصول على دعومات الأعلاف والحيازات الزراعية

16 نوفمبر، 2022
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أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عزمها التوسع في ميكنة المعاملات لمنع التحايل وسد ثغرات التزوير والتلاعب من اجل الحصول على دعومات الأعلاف والقسائم والحيازات الزراعية بصورة غير شرعية.

وقال المدير العام للهيئة مشعل القريفة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء إن هذه الإجراءات الجديدة من شأنها التيسر على المربين والمزارعين في إنجاز معاملاتهم بصورة سلسة وتوفير الوقت والجهد عليهم وذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني إضافة إلى تطبيق (سهل) الحكومي.

وأوضح أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة تتضمن صرف الأعلاف وحجز مواعيد التحصين وتقديم مخاطبات الجهات الحكومية وحجز مواعيد المعاملات الأخرى اضافة الى استخراج شهادات التحصين وتقديم طلبات للحصول على القسائم الزراعية وحيازات التربية إضافة إلى تجديد الرخص والهويات والحصول على أذونات الاستيراد والتصدير.

المصدر
كونا
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16 نوفمبر، 2022
0 6 أقل من دقيقة

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