صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيسة سلوفينيا بفوزها في الانتخابات الرئاسية

16 نوفمبر، 2022
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة ناتاشا بيرك موسار الرئيسة المنتخبة لجمهورية سلوفينيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سلوفينيا الصديقة متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة ناتاشا بيرك موسار الرئيسة المنتخبة لجمهورية سلوفينيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سلوفينيا الصديقة متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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16 نوفمبر، 2022
0 14 أقل من دقيقة

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