وزير الإعلام: معرض الكويت الدولي للكتاب الـ45 أكبر تظاهرة ثقافية في البلاد

قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري اليوم الأربعاء إن معرض الكويت الدولي للكتاب ال45 يعتبر أكبر تظاهرة ثقافية في البلاد.

وأضاف الوزير المطيري في كلمته ممثلا سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في افتتاح الدورة ال45 لمعرض الكويت الدولي للكتاب في أرض المعارض بمنطقة مشرف أن هذه التظاهرة الثقافية يواكبها الكثير من الأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال فترة اقامة المعرض الذي انطلقت فعالياته اليوم ويستمر حتى 26 المقبل.

وأوضح أن المعرض تشارك فيه 29 دولة منها 18 عربية و11 أجنبية إضافة إلى مشاركة 404 دور نشر بشكل مباشر و117 مشاركة أخرى عن طريق توكيل لدور نشر مشاركة في المعرض مشيرا إلى أن مشاركة إيطاليا كضيف شرف للمعرض يمنح مساحة كبيرة للمفكرين والمبدعين الكويتيين للاطلاع على الثقافات الاخرى.

وذكر أن المعرض يعطي فرصة للشباب الكويتيين لتقديم إبداعاتهم ورؤيتهم من خلال دور النشر المحلية لافتا إلى أن وجود رواد الثقافة من دول عربية وأجنبية يعود بالفائدة عبر الدمج بين حكمة الرواد وحماس الشباب.

وبين الوزير المطيري أن الفعاليات المتنوعة التي تقام على هامش المعرض تعتبر فرصة لتبادل الخبرات وتلاقي الثقافات داعيا الى ضرورة إستمرار التطوير المستحق لقطاع الثقافة الذي يساهم بشكل كبير في تطور المجتمعات للوصول إلى الريادة.

وذكر أنه من خلال هذه التظاهرة الثقافية “نقدم هويتنا العربية ونستفيد من الثقافات الأخرى خاصة مع وصول عدد الكتب المدخلة في الفهرس الالكتروني للمعرض الى 230 ألف عنوان”.

من جانبه اعرب سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادته بالمشاركة في المعرض بعد انقطاع حوالي ثلاث سنوات مبينا ان افتتاح المعرض اليوم كان مميزا من خلال الحضور الكبير والمشاركة الواسعة من دور النشر العربية والاجنبية.

وأوضح طهبوب أن وزارة الثقافة الفلسطينية تشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب هذا العام باصدارات جديدة تعكس روح الثقافة الفلسطينية وماضيها وحاضرها ومستقبلها.

بدوره أكد رئيس اتحاد الناشرين العرب رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية ومكتبة الدار العربية للكتاب بالقاهرة محمد رشاد في تصريح صحفي على هامش افتتاح المعرض حرص الناشرين العرب على المشاركة في المعرض الكويت الدولي للكتاب ال45.

وحضر حفل افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب عدد كبير من المفكرين والمثقفين الكويتيين والعرب الى جانب مجموعة من سفراء الدول العربية والأجنبية واعضاء السلك الدبلوماسي في البلاد اضافة الى الحضور الجماهيري اللافت من الكبار والصغار.

الوزير المطيري مع مؤسس فريق اكسبو 965 محمد كمال

الوزير المطيري مع الاطفال في معرض الكتاب

صورة جماعية مع فريق اكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية

وزير الاعلام والثقافة وامين عام المجلس الوطني في جولة

الوزير المطيري والامين العام الانصاري خلال القاء كلمة الافتتاح