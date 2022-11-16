مجلس الأمة ينتخب حمدان العازمي وأحمد لاري لعضوية البرلمان العربي .. والحكومة لم تشارك في التصويت

مجلس الأمة ينتخب حمدان العازمي وأحمد لاري لعضوية البرلمان العربي .. والحكومة لم تشارك في التصويت

انتخب مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم النائبين حمدان العازمي وأحمد لاري لاستكمال الأعضاء الممثلين له في البرلمان العربي .

وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ان الحكومة لم تشارك في التصويت على انتخاب أعضاء البرلمان العربي

وكان النواب حمدان العازمي وأحمد لاري وجنان بوشهري قد ترشحوا لعضوية البرلمان العربي .

وحصل النائب حمدان العازمي على 35 صوتا وأحمد لاري على 27 صوتا بينما حصلت النائبة د.جنان بوشهري على 17 صوتا.

ويأتي انتخاب النائبين حمدان العازمي واحمد لاري لاستكمال عضوية مجلس الأمة في البرلمان العربي إلى جانب النائبين خالد العتيبي ود. محمد الحويلة.