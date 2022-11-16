مجلس الأمة

مجلس الأمة ينتخب حمدان العازمي وأحمد لاري لعضوية البرلمان العربي .. والحكومة لم تشارك في التصويت

16 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

انتخب مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم النائبين حمدان العازمي وأحمد لاري لاستكمال الأعضاء الممثلين له في البرلمان العربي .

وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ان الحكومة لم تشارك في التصويت على انتخاب أعضاء البرلمان العربي

وكان النواب حمدان العازمي وأحمد لاري وجنان بوشهري قد ترشحوا لعضوية البرلمان العربي .

وحصل النائب حمدان العازمي على 35 صوتا وأحمد لاري على 27 صوتا بينما حصلت النائبة د.جنان بوشهري على 17 صوتا.

ويأتي انتخاب النائبين حمدان العازمي واحمد لاري لاستكمال عضوية مجلس الأمة في البرلمان العربي إلى جانب النائبين خالد العتيبي ود. محمد الحويلة.

المصدر
الدستور
الوسوم
16 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

رئيس مجلس الأمة يؤبن وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي

16 نوفمبر، 2022

رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة التكميلية للنظر في بقية بنود جدول الأعمال

16 نوفمبر، 2022

رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة العادية للنظر في بنود جدول الأعمال

15 نوفمبر، 2022

خالد العتيبي يقترح بدء سداد القرض الإسكاني بعد الانتهاء من جميع الخدمات في المدينة السكنية

14 نوفمبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى