سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له محمد ناصر السنعوسي

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر محمد السنعوسي أعرب فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر محمد السنعوسي مستذكرا سموه حفظه الله ما تحلى به الفقيد من حس وطني عال تجسد في العمل بكل أمانة في مختلف المناصب التي تبوأها وإسهاماته البارزة في الارتقاء بالمجال الإعلامي مما أكسب مسيرته النيرة تقدير واعتبار الجميع سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر محمد السنعوسي ضمنها سموه رعاه الله خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أحد رجالات الوطن الأوفياء المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر محمد السنعوسي مشيدا سموه بمسيرة حياته النيرة الحافلة بالعطاء سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.