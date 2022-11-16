رئيس مجلس الأمة يؤبن وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي

أبن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي الذي وافته المنية يوم أمس الثلاثاء بعد معاناة مع المرض.

وقال السعدون في مستهل جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء إن المغفور له كان أحد الرواد في مجال الاعلام متقدما بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه الله الفردوس الاعلى.

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي في مداخلة له إن الحكومة تشاطر المجلس في تأبين وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي وتنعى الحكومة بكل حزن وأسى المغفور له بإذن الله تعالى بعد رحلة حافلة بالعطاء من أجل وطنه الكويت.

وأضاف الوزير العجمي أن الفقيد لم يبخل طوال رحلته في مجال الإعلام ابتداء من مساهمته في تأسيس تلفزيون الكويت الرسمي عام 1960 وحتى توليه حقيبة وزارة الإعلام برؤيته الثاقبة دفاعا عن مصلحة الوطن “مخلصا في النصيحة صادقا في المشورة نزيها في الرأي” سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.