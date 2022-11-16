رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة التكميلية للنظر في بقية بنود جدول الأعمال

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء المنعقدة لاستكمال مناقشة بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية.

ويستكمل المجلس في جلسته بند (مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة) إذ لم ينته من مناقشته في الجلسة العادية أمس الثلاثاء يليه على جدول أعمال الجلسة بند (انتخاب أعضاء للبرلمان العربي).

بعدها ينتقل المجلس إلى بند (استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان) وبند (طلبات تشكيل لجان التحقيق) ويشمل طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وطلبا آخر مقدما من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها وكذلك تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) ويتضمن طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة بشأن المتقاعدين.

وتشمل البنود المدرجة على جدول الأعمال (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) وتقارير عدة للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وغيرها من تقارير اللجنة البرلمانية.

كما يحوي البند سالف الذكر المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ومشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

ومن البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة بند (الاقتراحات بقرارات) وبند (تقارير ديوان المحاسبة) وبند (كتب الحكومة).

من الجلسة:

الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات بالتكليف أحلام القلاف تتلو أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم

رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون ينعى وزير الإعلام السابق محمد ناصر السنعوسي ويتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد والشعب الكويتي

عمار العجمي: الحكومة تنعي بكل أسى وزير الإعلام السابق محمد السنعوسي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة مليئة بالعطاء لم يبخل فيها على الكويت ابتداءا من مساهمته في تأسيس تلفزيون الكويت وحتى توليه حقيبة الإعلام

محمد هايف : آن الأوان لحل قضية البدون بتجنيس المستحقين ومنح غير المستحقين الحقوق المدنية والاجتماعية .. ونتمنى طي صفحة الخلافات بالعفو والصفح والتشدد في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين

يجب أن يكون العفو عنوان المرحلة وهناك مساجين على تغريدة وعلى تبرعات لسورية وهؤلاء لم يشملهم العفو.. وفاتحة خير تطبيق السوار على فرعية شمر فليطبق على غيرهم مثل الدكتور شافي العجمي وغيره

حماية الهوية الإسلامية من أولويات الحكومة والمجلس ونحن رفعنا في حملتنا الانتخابية شعار أسلمة القوانين وتطبيق الشريعة وحماية المجتمع من الظواهر السلبية

عيسى الكندري: ندعو إلى التعاون البناء بين السلطتين وفق المادة 50 من الدستور دون تفريط أو تنازل .. ونتطلع الى برنامج عمل حكومي يكون انعكاسا للعبارات المضيئة في الخطاب الأميري ويعمل على تحقيق تطلعات الشعب الكويتي

رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يؤبن وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي

أماني بوقماز: في موضوع تضارب المصالح الذي أثير عن عملي في مشروع المطار ينطلق من كوني عضو تدريس في كلية الهندسة والبترول ودائما تتم الاستعانة بي في كثير من الجهات الحكومية

لم أتواصل مع رئيسة لجنة فحص وتدقيق إجراءات مشروع المطار.. وهي ليست لجنة تحقيق وإنما لجنة فحص

بدأت بمتابعة الملاحظات التي ذكرت من قبل النواب ونحرص على الشفافية ومحاربة الفساد وأؤكد التزامي بالدستور

عيسى الكندري: نعاهد الشعب بأننا سنكون سندا للحكومة إن سعت لتحقيق مصلحة الشعب

نريد برنامج عمل حكومي مقرونا بجدول زمني.. فنريد قطف العنب لا قتل الناطور

عبدالله فهاد: مساءلة الحكومة واردة إذا لم تقم بتحقيق طموحات المواطنين

هناك تردد في اتخاذ القرارات وتأخير واضح في قرارات أخرى

عندما نتحدث عن القروض تتذكرون العدالة وعجز الميزانية

اجتمعنا مع رئيس الحكومة بعد الانتخابات وحتى الآن لم ينفذ تعهداته وهو ما جعلنا في وضع محرج أمام الشعب بعدما تأخر برنامج عمل الحكومة كثيرا

يا رئيس الوزراء أنت تحظى بالدعم الشعبي وعليك أن تبر بقسمك وتحقق مشروعك إذا كان عندك مشروع فعليك أن تدافع عنه

هناك متربصون بالمجلس والحكومة ويملكون المال والإعلام

طلبنا أن تقدم ملف العفو قبل جلسة الافتتاح وهو ملف بين يديك لكنك لم تفعل

الوضع خطير و لا يبشر بالخير .. وعلى رئيس الوزراء حماية مشروعه الذي من أجله قبل رئاسة الحكومة .. ونؤكد اننا لن نتردد في مساءلته إذا لم ينحاز للأمة ويدعم القضايا الشعبية

ماجد المطيري: كان المفروض أن تقدم الحكومة برنامج عملها الأسبوع الماضي وقطر ستنظم بطولة كأس العالم ونحن لا نزال نفتخر بمشاركتنا في البطولة عام 1982

حمدان العازمي معقباً على كلام وزيرة الأشغال: «اشلون تعين وكيلة لم تتدرج؟ وهناك تجاوزات وأنت مشاركة فيها .. ورئيسة اللجنة قدمت استقالتها لأنك صرت وزيرة»

عبدالله المضف: نُشيد بالخطاب التاريخي وما تبعه في جلسة الافتتاح ومضامين مكافحة الفساد ورأينا التطبيق من خلال عزل بعض القيادات.. ولكن نحن للأسف قبلنا حتى بمهاجرة الفكرة وذهابها لدول الجوار

ماجد المطيري: يا رئيس الوزراء كيف تريد لنا كنواب منحكم الثقة الكاملة والى اليوم لم تحل مشكلة الصرف الصحي في منطقة صباح الأحمد؟

كيف نثق بحكومة لم تعلن خطتها لمحاربة الفساد وملاحقة المفسدين وزجهم بالسجون.. ولم تفصح عن خطتك في مواجهة تفشي المخدرات؟

الحكومة تأخرت في تقديم برنامج عملها المفترض تقديمه فور تشكيلها .. ويجب أن يأتي واضحا ومحددا بجدول زمني ويعالج القضايا العالقة

عبدالله المضف: الشعب الكويتي متفائل لكنه ينتظر النتائج على أرض الواقع .. وننتظر من الحكومة برنامج عمل كامل متكامل يحقق طموحات المواطنين

عبدالله الأنبعي: وجود السلطات الثلاث الأساس فيها تحقيق العدالة والرفاه للمواطنين وتحقيق ذلك من خلال الاستفادة من تجاربنا.. والسؤال لماذا المعايير غير واضحة في قضايانا واستمرار الواسطة إلغاءً للعدالة وكل يوم نتلقى مظالم؟