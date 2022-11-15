رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال

الاتحاد الأوروبي سيدعو إلى “اجتماع تنسيقي” بين القادة الأوروبيين خلال قمة مجموعة العشرين بشأن بولندا

16 نوفمبر، 2022
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الثلاثاء أنه سيدعو إلى اجتماع عاجل للقادة الأوروبيين المشاركين في قمة مجموعة العشرين، بعدما أكد لرئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي دعم الاتحاد، إثر ورود تقارير عن سقوط صواريخ روسية في بولندا.

وكتب ميشال في تغريدة “تحدثتُ للتو مع (مورافيتسكي). أكدتُ له وحدة صف الاتحاد الأوروبي وتضامنه الكامل دعمًا لبولندا. سأقترح اجتماعًا تنسيقيًا الأربعاء مع قادة الاتحاد الأوروبي المشاركين في (قمة) مجموعة العشرين هنا في بالي”.

المصدر
أ ف ب
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16 نوفمبر، 2022
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