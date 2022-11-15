وفد من وزارة المالية يبحث في إسبانيا سبل تعزيز التعاون في المجالات المالية والضريبية

وفد من وزارة المالية يبحث في إسبانيا سبل تعزيز التعاون في المجالات المالية والضريبية

بحث وفد من وزارة المالية الكويتية مع مسؤولين اسبان اليوم الثلاثاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالات المالية والضريبية والتحول الرقمي.

وذكر وفد وزارة المالية الكويتية في بيان له ان وكيل وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي بحثت ذلك في اجتماعيها مع سكرتير الدولة للشؤون المالية الإسباني خيسوس جاسكون وسكرتير الدولة للشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي ماريا لوبيز على هامش اجتماعات الدورة الأولى للجنة الكويتية – الاسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي التي انعقدت في (مدريد).

وأوضح البيان انه تم أيضا في الاجتماعين اللذين شارك فيهما سفير الكويت لدى إسبانيا خليفة الخرافي وعدد من أعضاء الوفد الكويتي المشارك في اللجنة الكويتية الإسبانية المشتركة بحث سبل الاستفادة من الخبرات الاسبانية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جانب من الاجتماع مع سكرتير الدولة للشؤون المالية

وأضاف ان الجانبين تطرقا إلى مشروع بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وراس المال الذي تم تقديمه للجانب الاسباني تمهيدا لعقد جولة مفاوضات للتوقيع عليه بين البلدين في المستقبل القريب.

ويأتي ذلك بعد يوم من اختتام أعمال اجتماعات الدورة الأولى للجنة الكويتية الاسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي ضمن المساعي لتدعيم العلاقات الثنائية وتعزيزها بين الكويت وإسبانيا بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

وترأس أعمال الدورة التي انعقدت أمس الاثنين وكيل وزارة المالية المنيفي عن الجانب الكويتي وسكرتير الدولة للتجارة اكسيانا مينديث عن الجانب الإسباني وتم فيها التطرق إلى عدة مجالات منها المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والزراعية والصناعية والصحية والطيران المدني.