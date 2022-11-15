زيلينسكي يقول إن موسكو “لن تحقق هدفها” بإطلاق وابل من الصواريخ

زيلينسكي يقول إن موسكو “لن تحقق هدفها” بإطلاق وابل من الصواريخ

أعلن الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بعد استهداف بلاده بوابل من الصواريخ الروسية أنّ روسيا “لن تحقق هدفها” بتدمير البنية التحتية للطاقة الأوكرانية.

وقال في مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي “ما يريده العدو واضح. لن يحقّق هدفه”، مضيفًا أن الجيش الروسي “أطلق 85 صاروخًا” الثلاثاء “بشكل أساسي على بنى تحتية للطاقة”.

ودعا السكان المدنيين إلى “البقاء في الملاجئ لفترة” لأنه “قد تحصل عشرون غارة أخرى”، وفق قوله.

وأضاف في مقطع فيديو مصوّر في مكتبه “نعمل، وسنرمّم كل شيء، وسننجو من كل شيء”.

ودعت كييف على الفور دول مجموعة العشرين، المجتمعة حاليًا في إندونيسيا في قمة لم يحضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الضغط على موسكو ردًا على ذلك.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر “استُهدفت مبانٍ سكنية ومنشآت البنية التحتية للطاقة. وننتظر رد فعل مبدئياً من قمة مجموعة العشرين”.

وأضاف في رسالة نُشرت باللغتين الإنكليزية والأوكرانية “رجاء تجنبوا +دعوة الطرفين+. قفوا إلى جانب الناس لا مجرمي الحرب”.

وقُتل شخص واحد على الأقل في كييف الثلاثاء جراء ضربات روسية هي الأولى على العاصمة الأوكرانية منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر.