وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح ونظيره وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع يتلقى اتصالاً هاتفياً اليوم من نظيره الأمريكي لويد أوستن

15 نوفمبر، 2022
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تلقى وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح اتصالاً هاتفيا اليوم من نظيره وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل إهتمام الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة أهم التطورات والـمـسـتـجـدات الـراهـنـة عـلـى الـسـاحـتـيـن الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.

وقد هنا أوستن خلال اتصاله وزير الدفاع الـشـيـخ عبدالله علي العبدالله الصباح بمناسبة توليه لمهام منصبه الجديد، كمـا عبر عن شكره لدولة الكويت على دعمها للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ووجه دعوة مفتوحة لمعالي وزير الدفاع لزيارة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في الوقت المناسب للجانبين.

من جانبه أعرب وزير الدفاع عن شكره وتقديره لنظیره مشاعر الأمريكي على هذا الاتصال، وما تضمنه من مشاعر طيبة ودعـوة كريمة، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التي تجمع دولـة الـكويت بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

المصدر
الجيش الكويتي
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15 نوفمبر، 2022
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