نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح

الداخلية: صرف الأعمال الممتازة للمستحقين من العاملين المدنيين بالوزارة وفق قانون الخدمة المدنية

15 نوفمبر، 2022
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عن صرف الأعمال الممتازة للمستحقين من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية وفق قانون الخدمة المدنية.

وقالت الإدارة في بيان لها على تويتر إنه من منطلق حرص ومتابعة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على تشجيع ابنائه منتسبي وزارة الداخلية المدنيين لبذل المزيد من الجهد والعمل، تصرف اليوم الأعمال الممتازة للمستحقين من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية.

المصدر
وزارة الداخلية
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15 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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