صورة أرشيفية

استشهاد شاب فلسطيني ومقتل ثلاثة مستوطنين اسرائيليين في عمليات طعن شمال الضفة الغربية

15 نوفمبر، 2022
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استشهد شاب فلسطيني اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد قيامه بعمليات طعن ودهس ادت الى مقتل ثلاثة مستوطنين اسرائيليين واصابة اخرين في محافظة (سلفيت) شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان الشهيد محمد صوف (18 عاما) من قرية (حارس) في (سلفيت) استشهد اثر اصابته برصاص قوات الاحتلال.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي على موقعها ان ثلاثة مستوطنين قتلوا واصيب آخرون في عملية طعن ودهس وقعت في ثلاثة اماكن واصفة حالة أحد المصابين ب”الخطيرة”.

واضافت ان فلسطينيا طعن مستوطنا في المنطقة الصناعية بمستوطنة (ارائيل) ومن ثم طعن اثنين اخرين في محطة وقود قرب مستوطنة (عاليه زهاف) وبعد ذلك استولى على مركبة واصطدم باخرى ما اسفر عن إصابة اثنين من ركابها قبل إطلاق النار عليه من قبل القوات الاسرائيلية ما ادى الى استشهاده.

المصدر
كونا
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15 نوفمبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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