البرلمان العربي يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية ويحذر من تصاعد اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي

أكد البرلمان العربي اليوم الثلاثاء دعمه الثابت والدائم للقضية الفلسطينية باعتبارها “القضية المركزية الأولى للشعب العربي” مشددا على رفضه التام لأي مشاريع أو محاولات تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وحذر البرلمان العربي في بيان بمناسبة الذكرى ال34 لاعلان استقلال دولة فلسطين الذي يصادف ال15 من نوفمبر من كل عام – من استمرار تصاعد الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين.

واشار في هذا السياق الى استباحة سلطات الاحتلال “الدم الفلسطيني” بالاغتيالات ومصادرة وهدم منازل الفلسطينيين واستمرار تنكرها لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

وجدد دعم البرلمان العربي “التام والمتواصل” لحقوق الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة وتمكينه من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002.

وشدد البرلمان على مواصلة جهوده على كافة المستويات ومع الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الانسان “حتى يتمكن الفلسطينيون من انشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.