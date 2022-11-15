سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لبلادهم لدى دولة الكويت

15 نوفمبر، 2022
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احتفل في قصر بيان ظهر اليوم بتسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أوراق اعتماد كل من السفير اوسيني تيني سفيرا لجمهورية النيجر والسفير تشانغ جيانوي سفيرا لجمهورية الصين الشعبية والسفير نكولوليكو هوراس دلاميني سفيرا لمملكة اسواتيني والسفير سيرغيلين بوريف سفيرا لمنغوليا والسفير تيتزيانو بالميلي سفيرا للاتحاد السويسري والسفير طوبا نور سونماز سفيرة لجمهورية تركيا وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.

المصدر
كونا
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15 نوفمبر، 2022
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