رئيس الأركان يبحث مع الملحق العسكري الفرنسي الجديد لدى البلاد سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الصديقين

رئيس الأركان يبحث مع الملحق العسكري الفرنسي الجديد لدى البلاد سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الصديقين

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح مع الملحق العسكري الفرنسي الجديد لدى البلاد العقيد فرانسوا ديكيس اليوم الثلاثاء تعزيز سبل التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي إن الفريق الصالح استقبل في مكتبه العقيد ديكيس بمناسبة تسلمه مهام عمله في منصبه الجديد وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ضمن محور الزيارة.

كما تمنى الفريق الصالح للضيف التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد بما يعزز ويطور سبل التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.